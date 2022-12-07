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Günlük burç yorumları (7 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (7 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (7 Aralık 2022)

KOÇ

Hareketliliğinizde artış olabilir, kısa süreli seyahatler mümkün. Eğitim hayatıyla ilgili çabaladığınız konularda gelişmeler yaşanabilir.

 

BOĞA

Ticari faaliyetlerde gelir artışı söz konusu. Finansal girişimlerinizde başarı sağlayabilirsiniz, bulunduğunuz ortamlara kolayca adapte olabilirsiniz.

 

İKİZLER

Oldukça dışa dönük, sabırsız hissedebilirsiniz. Hızlı düşünme ve hızlı bir şekilde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Kararsız kaldığınız konuları zamana bırakabilirsiniz, duygularınızı paylaşmak yerine içinizde yaşamayı tercih edebilirsiniz.

 

ASLAN

Bilgiyi paylaşmak, bilginin paylaşıldığı ortamlarda bulunmak ve bundan keyif almak mümkün. Bütüne hitap eden çalışmalarda yer alabilirsiniz.

 

BAŞAK

Düşündüğünüz konum ve kariyer için ne kadar istekli olduğunuz sorgulanabilir, mücadelenizde objektif hareket etmeniz önem kazanabilir.

 

TERAZİ

Yabancı kültürler ile etkileşim kurmanız, çeşitlli faaliyetlerde bulunmanız mümkün. İletişim teması ön plana çıkıyor.

 

AKREP

Köklü değişiklikler yapmaya hevesli olabilirsiniz, değişime kolayca ayak uydurabilirsiniz. Strateji gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.

 

YAY

Monoton ve tekdüze ilişkilerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz, pratik ve tatmin sağlayan diyaloglara ihtiyacınız olabilir.

 

OĞLAK

Yaptığınız işte iletişim ön plana çıkabilir, sabit bir pozisyondan ziyade aynı anda  farklı alanlarla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz.

 

KOVA

Eğlenmek için pek çok alternatif yaratabilir, keyif aldığınız ortamlarda ve sohbetlerde bulunabilirsiniz. Yeniliklere hazır hissetmeniz mümkün.

 

BALIK

Ev yaşamında değişiklikler yaşabilirsiniz. Sahip olduğunuz kaynakları entelektüel bir biçimde yönetmeniz olası.

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