“GÜNSEL” 20 Şubat’ta Tanıtılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve 2016 yılında “Model 1” tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan“GÜNSEL”in ilk modelinin tanıtımı 20 Şubat’ta yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği ARGE çalışmalarının sonucu tasarımından mühendisliğine kadar yerli kaynaklar ile üretilen “GÜNSEL” Model 1’in, 20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 19.00’da, Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla tanıtımı yapılacağı bildirildi.

Seri Üretim 2021’de…

109 mühendisin 1,2 milyon saat emek vererek, birçoğu kendi mühendis kadroları tarafından geliştirilen 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan Model 1’in seri üretimine 2021 yılında başlanması hedefleniyor. Yeni nesil, zarif ve verimli mottosuyla yola çıkılan “GÜNSEL”in seri üretimi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan ve inşası tamamlanan otomobil fabrikasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturulacak otomotiv sektörü ile ekonomiye büyük değer katacak olan projede, 2020 yılı içerisinde 200 araç üretilecek. 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel

“GÜNSEL” Üretim Tesisleri Tamamlandı…

Tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıyla tek bünyede toplayan ve Aralık 2016’da temelleri atılan 250 bin metrekare alana kurulu, 30 bin metrekare kapalı alana sahip “GÜNSEL” üretim tesisleri de tamamlandı. Fabrikanın, 2020 yılı sonuna kadar kapalı alan büyüklüğü 100 bin metrekareye ulaşacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Tarihi bir ana şahitlik edeceğimiz bir hayali gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz…”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öz kaynaklarla otomobil üretme yolculuğunun büyük bir hayalle başladığını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Ailesi ve Günsel ailesinin 41 yıllık geçmişinde bütün yatırımlarını hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve hep Kıbrıs’ta yaptığını, şimdi de yoğun bir emek, yüksek inanç, azim ve arzu ile otomobil üretme hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğu ve heyecanını taşıdıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde araba üretecek olmalarının gururunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, büyük bir ekiple yıllar süren çalışmaların ardından “GÜNSEL”in tasarımını ve üretimini yapma noktasına gelinmesinin bir devlet nişanesi olduğunu ifade etti.

“Yola çıktığımızda elimizde sadece, kurduğumuz 50 yıllık hayalimiz ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme gücü ile kapasitesine olan inancımız vardı” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, tasarımından mühendisliğine kadar genç Türk mühendislerin imzasını taşıyan “GÜNSEL”in artık yola çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İrfan Günsel, “Sadece KKTC’de değil, Türkiye ve dünyada da çok konuşulacak ve gıptayla bakılacak, Kıbrıs Türk’ünün tarihine geçecek bir projeye imza atmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Temelleri yıllar öncesine dayanan fikirlere tohum atılarak yıllar içerisinde filizlenen, azim ve hayal gücüyle harmanlanmış bir yolculuğun kilometre taşı olan “GÜNSEL”, yüzlerce mühendisin gecesini gündüzüne katarak 1,2 milyon saat emek harcamasıyla üretildi. Bunun için, 28 ülkede 800’ün üzerinde otomotiv tedarikçisi ile anlaşmalar imzaladık. Ülkemizin kendi üretimi ve bir teknoloji harikası olacak arabayla halkımızın tanışması artık sadece hayal değil hayat bulmasının güzel gerçeğidir” şeklinde konuştu.

2016 yılında model, marka ve teknik özellikleri tanıtılan “GÜNSEL” Model 1’in artık yollarda olma zamanının geldiğini anımsatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kurdukları üretim tesisleri ile de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bundan sonra otomobil üreten, geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında yer alacağını vurguladı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, sözlerinin devamında birikimleri, yaratıcılıkları ve emekleriyle “GÜNSEL”in vücut bulmasını sağlayan mühendislerine ve çalışma ekibine teşekkür ederek, Kıbrıs’ın sanayisine, ekonomisine, teknolojik gelişimine ve geleceği için çok şey müjdeleyen “GÜNSEL” ile üretim tesislerinin ülkemize büyük bir güç katacağını söyledi.