Gürkut: “Hükümet yetkilileri maske takmıyor... Maske zorunluluğunu iptal edin o zaman”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hükümet yetkilillerine tepki gösterdi.

Maske zorunluluğu konusunda Sağlık Bakanı Ali Pilli de dahil olmak üzere Hükümet yetkililerinin maske takma zorunluğuna uymadığını ifade eden Gürkut, “Kimse maske takmıyor, onların örnek olması gereken toplum da haliyle takmıyor... Bakanlar Kurulu ‘maske takma zorunluğu’ kararını da iptal etsin bence” dedi.

Bu şekilde vakaların artabileceğine işaret eden Gürkut, “Sonra kimse çıkıp endişeliyim falan demesin lütfen” ifadelerini kullandı.

Gürkut’un paylaşımı şu şekilde:

“KKTC Bakanlar Kurulu halen yürürlükte olan “maske takma zorunluluğu” kararını da iptal etsin bence. Çünkü Sağlık Bakanımız dahil hükümet yetkilileri kendileri maske takmıyor, onların örnek olması gereken toplum da haliyle takmıyor.

Pozitif vakalar çıkınca bakarız bir çaresine... Şimdilik eğlenceye devam.

Ama sonra kimse çıkıp endişeliyim falan demesin lütfen.”