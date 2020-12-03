Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı Youtube kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu ve bu ismin parti içinde herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu söyledi.

Youtube'da Polemik Haber'in konuğu olan CHP İstanbul Milletvekil Tekin, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz" dedi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi sorumlu davranmak zorunda. Sistemin bize dayatmış olduğu 50.1 maalesef bunu gerektiriyor. Genel Başkan'ın buradaki çabası takdire şayan, hiç o konuda bir eleştirim yok. Hiç kimse kusura bakmasın CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz.

"Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın istediği tuzağa düşeriz. O tuzağa düşmemek için... Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır."