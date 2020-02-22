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Guterres’den İdlib çağrısı

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Guterres’den İdlib çağrısı
Guterres’den İdlib çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’deki “kabusun ve şiddet döngüsünün” derhal son bulması ve “ateşkes” çağrısında bulundu.
 

Guterres, BM Genel Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiği Suriye’nin kuzey batısında çocukların soğuktan öldüğünü ve uluslararası insani hukukun ”sistematik” olarak ihlal edildiğini söyledi.
 

Suriye’nin kuzey batısında yaklaşık 2,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Guterres, son 6 ayda yerlerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 500 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

Guterres, “Suriye hükümeti Rusya destekli hava saldırılarıyla yaklaşık bir yıldır kara saldırlarına devam ediyor. Bu ay Türk ve Suriye güçleri arasında ölümle sonuçlanan çatışmalar oldu. Tüm bunlar dramatik ve giderek kötüleşen insani durumun yanı sıra bir de sonuçlarını tahmin bile edemeyeceğimiz ciddi riskleri beraberinde getiriyor.” dedi.
 

Genel Sekreter, artan gerginliğin kontrolden çıkmasının engellenmesi için İdlib’deki “kabusun ve şiddet döngüsünün” derhal son bulması ve “ateşkes” çağrısında bulundu.

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