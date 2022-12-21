“Güzelyurt için yeni vizyon zamanı”

“İlk kez aday oldum, ilk kez kapıları çalıp oy istiyorum, vatandaşlarımıza vizyonumuzu anlatıyoruz. Ekibimle birlikte çok heyecanlıyız” diyen Reşat Kansoy, gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti

“BEN YENİ BİR ENERJİNİN TEMSİLCİSİYİM”

“Şehrimiz çeyrek asırdır ayni yönetim ile sürekli göç veren, turist ve öğrenci ile küs, yatırımcıyı iten bir noktaya geldi” diyen Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reşat Kansoy, “Benim rakibim ne UBP ne de CTP’dir. 1998 yılında beri görevde olup, göçü yavaşlatamayan, gençlerin iş aş konut imkanlarını sağlayamayan, ekonomik atılımın alt yapısını hazırlayamayan Özçınar’dır. Ben yeni vizyonun, yeni bir enerjinin temsilcisiyim” ifadelerini kullandı.

“TOPLU KONUT İLE GÖÇ YAVAŞLAYACAK”

Güzelyurt’un kişi başına düşen gelirde en düşük noktada olduğunu, çarşı esnafının siftah yapmadan kepenk kapatmak zorunda kaldığını, sürekli göç veren bir şehir noktasına geldiğini anlatan Reşat Kansoy, hazırladığı projeler ile bu kötü gidişatı değiştireceğini kaydetti. Verimli tarım alanları dışında kalan bölgelere sosyal konut projeleri hazırladıklarını ve böylelikle gençleri Güzelyurt’ta tutmayı başaracaklarını söyleyen Kansoy, istihdam yaratacak projeler ile de göçü yavaşlatacaklarını kaydetti.

“ÖĞRENCİ VE TURİST ÇARŞIYA GELECEK”

Güzelyurt’taki öğrenci potansiyelini çarşının rekreasyon projesi ile buraya aktarmak istediklerini anlatan Reşat Kansoy, otobüs şirketleriyle görüşüp belirli bir güzergah sağlanacağını ayrıca kentten kopuk olan öğrencilerin yaya güvenlikli, kaldırımlı yollar ile kente ulaşımına olanak verileceğini söyledi. Çarşıdaki düzenin değişeceğini ve esnafın da bundan fayda sağlayacağına dikkat çeken Kansoy, kente gelen turistin de çarşıya ulaşımını sağlayacaklarını ve böylece ekonomik anlamda bir açılım getirileceğine dikkat çekti.

“GÜZELYURT YÜZÜNÜ DENİZE DÖNECEK”

Güzelyurt’un en uzun sahil şeridine sahip bir kent olmasına rağmen deniz ile ilişkisi olmadığını anımsatan Kansoy, Yayla sahil şeridi için düşündükleri proje ile burada birçok yeni iş imkânı sağlanacağını ifade etti. “Bu projelerin hayat bulmasıyla Güzelyurt göç veren değil, göç alan bir noktaya gelecek” diyen Kansoy, deniz gören emlak yatırımları, çadır kamp alanları, kaplumbağa ve kuş gözlem noktaları gibi birçok yeniliğin bölgeye kazandırılacağını belirtti.