Güzelyurt'ta Ev Açma ve Hırsızlık olayında iki tutuklama

22.09.2018 tarihleri, 16:30-17:00 saatleri arasında, Güzelyurt'ta, Hayat Sokak üzerinde bulunan Ozan KARA’ya ait ikametgahın mutfak penceresinin camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden muhtelif markalarda 6 şişe alkollü içki, 1 adet MP3 oynatıcı ve kulaklığı, 1 adet şarj cihazı ile 1 adet çağrı cihazı çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün A.B.(E-21) ve E.S.(E-15) tarafından işlendiği, söz konusu ikametgahtan çalınan içkileri bir kısmının A.B. tarafından O.B.(E-18)’ye 100 TL karşılığında satıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.