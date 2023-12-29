Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

Güzelyurt Operasyonunda Uyuşturucu Bulunduran E.İ.'nin Tutuklanması: İ.K. ile Bağlantılı Soruşturma Devam Ediyor

28 Aralık 2023 tarihinde Güzelyurt'ta gerçekleşen olayda, polis tarafından yapılan operasyonda E.İ. (E-64)'nin üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K. (E-19) tutuklanmış, ancak olayla ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.