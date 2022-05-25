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Haaretz: İsrail, Erdoğan’la ilişkiler konusunda temkinli

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İsrail’de önemli temaslarda bulunmaya hazırlanırken, İsrail basınında da Türkiye’yle son dönemde hız kazanan normalleşme çabalarına dair çarpıcı bir analiz yer aldı.
Haaretz: İsrail, Erdoğan’la ilişkiler konusunda temkinli

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugünkü ziyaretine rağmen İsrail'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilişkiler konusunda temkinli olmayı sürdürdüğünü yazdı.

Jonathan Lis imzalı analizde, Türkiye ve İsrail'in Suriye konusunda koordinasyonu artırmak istediği ve İran'ın Suriye'deki varlığını tehdit olarak algıladığı belirtildi. Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, bu konuların yanı sıra iki ülke arasında enerji işbirliğinin de gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Haaretz, İsrail'in Türkiye'nin yakınlaşma çabalarına şüpheyle yaklaştığını yazdı. İsrail hükümetinin Çavuşoğlu'nun ziyaretini önemli bir adım olarak görmesine rağmen Babakan Naftali Bennett'ın henüz büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasına onay vermediğine dikkat çekildi.

“ERDOĞAN’IN AMACI ÜLKESİNİ EKONOMİK KRİZDEN KURTARMAK”

İsrail'in Türkiye'nin Mısır ve Körfez ülkeleriyle yakınlaşma çabalarını Erdoğan'ın ülkesini ağır ekonomik krizden kurtarma hamlesi olarak gördüğünü yazan Haaretz, İsrail'deki siyasi çevrelerin Erdoğan'ın tavır değiştirmesi ihtimalini değerlendirdiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail gezisinin ilk durağında bugün Kudüs'teki Holokost Anma Merkezi'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, dün Filistinli mevkidaşı Riyad-El-Maliki ile ortak basın toplantısında, “İsrail’le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail’le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Filistin’de tek taraflı adımlar barışı zedeliyor” demişti.

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