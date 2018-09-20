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Habertürk yazarı: AK Parti yerel seçimde yüzde 30'lara düşebilir

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"Bu hesaplar AK Parti'de bir süredir en ince detayına kadar yapılıyor"
Habertürk yazarı: AK Parti yerel seçimde yüzde 30'lara düşebilir

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yerel seçim öncesi partilere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, AKP'nin son iki yerel seçimde  milletvekili sandığının 6 puan gerisinde kaldığını hatırlattı. Sarıkaya, AKP'nin milletvekili seçiminde yüzde 42,56 almasına rağmen, yerel seçim yüzde 30’lara düşebileceğini işaret etti. Yerel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun baz alındığı değerlendirmelerin gerçekçi olmayacağını savunan Sarıkaya, MHP’nin tercih ettiği ittifak modelinin AKP'yi zora sokacağını, Parti'de bir süredir ince hesaplamalar yapıldığını kaydetti. 

Muharrem Sarıkaya'nın "Yerel seçim yeni aktör çıkarır mı?" başlığıyla (20 Eylül 2018) yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı: 

"İktidarın handikabı

Ancak bu seçim iktidarın en önemli paydaşları Cumhur İttifakı açısından bazı açmazlar içeriyor.
Bu handikap ağırlıklı olarak AK Parti için geçerli…
Nedeni de iktidar partilerinin yerel seçimde, milletvekili seçiminde aldıklarından daha az bir oya ulaşıyor olmaları.
Bu sadece AK Parti için geçerli değil, bugüne kadar iktidarda kim varsa aynı sonucu verdi.
AK Parti de son iki yerel seçimde gördü; milletvekili sandığının 6 puan gerisinde kaldı…
Bugünden bir tahmin yapmak zor ancak geçmişe bakarak projeksiyon yapılırsa, milletvekili seçiminde %42,56 alan AK Parti açısından yerel seçim %30’lara dönüş anlamına gelebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu baz alarak yapılacak projeksiyon ise MHP’nin de katkısı olduğu için gerçekçi olmaz…
Dolayısıyla MHP’nin tercih ettiği ittifak modelini zora sokar.
Çünkü Adana, Mersin, Manisa gibi üç büyük kentte ve bazı megapollerin ilçelerinde AK Parti’nin seçime girmemesi, zaten yerelde düşen oylarının daha da düşmesi anlamına gelir.
Şuna tanığım ki bu hesaplar AK Parti’de bir süredir en ince detayına kadar yapılıyor…"

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