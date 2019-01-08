Hacıyeorgiu Türk akademisyenin korunması için Türkiye’nin BM’deki daimi temsilcisine mektup gönderdi

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Takis Hacıyeorgiu’nun, Türk Akademisyen Şebnem Korur Fincancı’nın korunması talebiyle, Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu’na mektup gönderdiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Fincancı’nın aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Derneği’nin Başkanı olduğunu kaydederken, Hacıyeorgiu’nun, Fincancı’nın tacize uğradığını ve korunması gerektiğini belirterek, Sinirlioğlu’ndan bu konuda talepte bulunduğunu yazdı.
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