 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.482
  • Altın 140,333
  • Dolar 3,5510
  • Euro 3,8966
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADenktaş beklenen davayı açtı

Hafta sonu hava nasıl olacak?

» »
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi hava durum raporunu yayınladı...

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bu meteorolojik durum nedeniyle havanın yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli olacağı belirtildi.

Hava, Pazardan itibaren cumaya kadar ise az veya parçalı bulutu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde ise 25 – 28 derece santigrat dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • En fazla yağış nereye düştü?16 Nisan 2017 Pazar 13:07
  • En çok yağmur nereye düştü?15 Nisan 2017 Cumartesi 11:32
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?14 Nisan 2017 Cuma 16:47
  • En çok yağmur nereye düştü?14 Nisan 2017 Cuma 13:58
  • Meteoroloji Dairesi'nden açıklama geldi12 Nisan 2017 Çarşamba 16:38
  • Bu hafta hava nasıl?10 Nisan 2017 Pazartesi 17:12
  • En çok yağış nereye düştü?09 Nisan 2017 Pazar 11:17
  • Hafta sonu hava nasıl?07 Nisan 2017 Cuma 15:18
  • Bu hafta hava nasıl olacak?05 Nisan 2017 Çarşamba 15:20
  • En fazla yağış nereye düştü?02 Nisan 2017 Pazar 12:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti