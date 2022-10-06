Haftada bir balık tüketmek orta yaşta hafıza kaybını önleyebilir

Yapılan bir araştırma, kırklı ve ellili yaşlarda somon, sardalya ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balıkları yemenin daha sağlıklı bir beyin yapısı ve daha çevik düşünme ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

ABD’deki Texas San Antonio Üniversitesi’nden araştırmacılar, çoğu yetişkinin haftada en az bir porsiyon omega-3 bakımından zengin bir balık tüketmesi gerektiğini ortaya koydular.

Omega-3’ün beynin öğrenme ve hafıza ile olan kısımlarındaki olumlu etkisine dikkat çeken araştırmacılar, ortalama yaşı 46 olan yaklaşık 2.200 yetişkinin kırmızı kan hücrelerindeki omega-3 seviyelerini incelediler.

Texas San Antonio Üniversitesi’nden Dr. Claudia Satizabal, “Araştırma yaşlı popülasyonlardaki omega-3 ve beyin yapısı arasındaki ilişkiye baktı.”

“Buradaki yeni katkı, daha genç yaşlarda bile, bazı omega-3 yağ asitleri içeren bir beslenme düzeniniz varsa, beyninizi zaten koruyor olmanızdır” dedi.

Önceki çalışmalar, omega-3’ü, demans ve Alzheimer hastalığı riskinin azalmasıyla da ilişkilendiriyordu.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALARI SIRALADI

Alzheimer’s Research UK’ten Dr. Sara Imarisio, çalışmanın omega-3’ün beynin daha sağlıklı olmasına neden olduğunu kanıtlayamadığını söyledi ancak diyetin beyin için önemli olduğunu kabul etti.

Imarisio, “Bildiğimiz şey, orta yaşta sağlıklı bir beynin sonraki yıllarda da sağlık için önemli olduğu ve genel olarak sağlıklı bir diyetin bunama riskini azaltmada önemli olduğu.”

“Bunama vakalarının yüzde 40’ı, müdahale edebileceğimiz sağlık ve yaşam tarzı seçimleriyle önlenebilir.”

“Bunun için dengeli beslenmenin yanı sıra, sigara içmemek, zihinsel ve fiziksel olarak aktif olmak, alkolü ölçülü tüketmek, kan basıncını ve kolesterolü kontrol altında tutmak da gerekiyor” dedi.