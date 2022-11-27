Haftalık burç yorumları (28 Kasım - 4 Aralık 2022)

Ne iyi, ne kötü ortaya karışık bir gökyüzü.

Bu hafta olabilecek olumsuz gelişmelerde ise bir B planın olmasına dikkat edin derim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

28 Kasım - 4 Aralık 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya olumlu bir gökyüzü ile başlıyoruz. Elbette geri geri giden Mars'ın hayaller gezegeni Neptün’ü zorlamasını bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Bu hafta yaşanacak olan gelişmeler sizi olumlu yönde hareketlendirirken, diğer yandan bir nebze de olsa kendinizi yavaşlamış ve içinde bulunduğunuz konumda tatmin olmamış olarak hissedebilirsiniz. Ne beklediğinizi doğru bilmenizde fayda var.

Hafta sonu ise daha çok ikili ilişkiler konularında kendinizi gerginliklere açık bir şekilde hissedebiliriz. Özellikle güzellik ve dişil prensibi anlatan Venüs ile eril prensibin göstergesi Mars’ın karşı karşıya kalması bazı konularda karar vermemizde bizi zorlayabilir.

Genel olarak bakıldığında bu hafta gökyüzü ne çok iyi, ne de çok kötü diyebileceğimiz bir tatta, o nedenle böyle bir gökyüzü altında işimize bakıp çalışmakta fayda var. Olabilecek olumsuz gelişmelerde ise bir B planının olmasına dikkat edin derim.

KOÇ

Bu hafta sosyal ilişkilerinizde kendinizi şanslı hissederken, psikolojik olarak ne yapacağınızı içinizde hesaplarken bulabilirsiniz. Koşulları doğru değerlendirmeye bakın derim.

BOĞA

İş ve kariyer konularında kolaylıklar yaşamanız sizin elinizde bu hafta. O nedenle sizden üst konumdaki insanlarla olan ilişkinizde daha olumlu bir dil kullanmaya bakın.

İKİZLER

Bu haftanın ana başlığı işinizde koşturmak olacak gib görünüyor. O nedenle ne olursa olsun yapacaklarınızı doğru planlayın. Çünkü önünüz bu anlamda açık görünmekte. İsteyin ve yapın.

YENGEÇ

Bu hafta aşk konusunda olumlu konuşmalar, gelişmeler sizi biraz heyecanlandıracak gibi durmakta. Ve fakat iş bir anda tersine dönüp hayal kırıklığına da yol açabilir. Dikkat!

ASLAN

İlişkiler konusunda olumlu bir zaman, evlilik veya iş ortaklığı ile bazı sorunlar varsa bunları derleyip toparlamak için gayet iyi bir hafta. Çocuklarınızla olan ilişkiye dikkat etmenizde fayda var.

BAŞAK

Çalışma hayatınızla ilgili olarak yaşayacağınız gelişmeler olumlu yönde olacak gibi görünmekte. Gayrimenkul konularında ise daha dikkatli olmanız gerekebilir. Atacağınız imzalara dikkat edin.

TERAZİ

İkili ilişkilerde özellikle aşk ile ilgili konularda önünüzde olumlu bir süreç gelişiyor olabilir. Özellikle sorunlu bir ilişkiyi toparlamak anlamında gökyüzü olumlu etkiler altında durmakta.

AKREP

İş ve kariyer konusunda ani bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bunu doğru ve yerinde değerlendirmenizde fayda var. Ev kiralama ve alma gibi durumlarınız varsa durumu enine boyuna doğru değerlendirin derim.

YAY

Kendinizi bu hafta bir çok konuda eyleme geçmek için hazır hissetmeniz olası, fakat durum ve koşullar bambaşka yerden yürüyecek olabilir. Her konuda ani gelişmelere açık olmanızda fayda var.

OĞLAK

Kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla ilişkinizde ne kadar akılcıl ve soğukkanlı olursanız, bilin ki bu hafta kazanan siz olursunuz. Maddi konularda fırsatları çıktığı anda değerlendirmeye bakın.

KOVA

Kendinizi talihli bir haftadan geçiyor gibi hissetmemeniz için aslında hiçbir neden yok diyebiliriz. Ne olursa olsun olabildiğince kararları kısa vadeli değil, çok daha uzun vadeli olarak vermeye bakın.

BALIK

Hayal kırıklıklarına açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz. O nedenle hem gayrimenkul hem de kariyer, iş konularında dikkatli olmaya gayret edin. Önünüze gelen olanakları daha iyi düşünün.