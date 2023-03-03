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Haftanın Son İşlem Gününde Döviz Güne Nasıl Başladı

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Haftanın Son İşlem Gününde Döviz Güne Nasıl Başladı
Haftanın Son İşlem Gününde Döviz Güne Nasıl Başladı

Döviz Kurları güne nasıl başladı? 3 Mart 2023 Cuma

3 Mart 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 18,89 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 09.00 itibariyle euro/TL 20,05 liradan,

 sterlin ise 22,62 liradan işlem görüyor.

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