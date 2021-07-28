Halterde Nuray Levent 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 9. sırada tamamladı

Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Nuray koparmadaki ilk hakkında 97 kilo kaldırdı. İkinci hakkında 100 kilo kaldırmayı başaran milli sporcu, üçüncü ve son hakkında başarılı olamadı.

Silkmede podyuma gelen Nuray, 116 kiloyu kaldırarak iyi başladı. İkinci hakkında 120 kilo kaldırmayı başaran Nuray, son hakkında 124 kiloyu denedi ama başarılı olamadı.

Toplamda 220 kiloda kalan Nuray Levent, oyunları 9. sırada tamamladı.

Nuray Levent, gelecekten umutlu

Nuray Levent, mücadelenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir hazırlık döneminin ardından olimpiyatlara geldiğini belirterek, "5 yıl boyunca buna hazırlandık çok emek verdik ama olmadı. 2024'e daha sağlam ve azimli çalışıp ülkemi bu sefer dereceyle değil madalyayla taçlandırmak istiyorum." dedi.

Koparmada ve silkmede son hakkında düşürdüğünü hatırlatan Nuray, "En yüksek kiloları düşürdüm. 226 kilom vardı, maksimum 220 kilo yaptım. Bundan sonraki organizasyonlarda daha iyi olacağım. Kendime çok güveniyorum. Burada da yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım ama olmadı. Söz veriyorum daha iyi olacağım." diye konuştu.