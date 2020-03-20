Hamaney: ABD'nin yaptırımları İran'ı kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirdi

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin uyguladığı yaptırımların İran'ı kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirdiğini açıkladı.

Nevruz Bayramı kapsamında devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, Hamaney başta koronavirüs salgını ve ekonomi olmak üzere ülkenin önemli konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamaney, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar dolayısıyla ülkesinin bütün alanlarda kendisine yetmeye alıştığını belirtirken, "Halkımız bu zorlukları cesaretle ve Allah’ın yardımıyla atlatacak. Birlik olarak çok zor bir yılı geride bıraktık. Birlik ve beraberlik gösteren bütün İranlılara teşekkür ediyorum. Yeni İran yılını, üretimde sıçrama yılı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in koronavirüse yakalandığı iddiaları güçlenirken, dini liderin canlı yayında sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. Ayrıca çarşamba günü Hamaney'e yakın yetkililer Reuters'e yaptıkları açıklamada söz konusu iddiaları yalanlamıştı.