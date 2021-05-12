  • BIST 1.443
  • Altın 491,538
  • Dolar 8,3163
  • Euro 10,0893
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Hamaney: Siyonistler Sadece Güç Dilinden Anlar

» »
İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor." dedi.
Hamaney: Siyonistler Sadece Güç Dilinden Anlar

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor." dedi.

Hamaney'in ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamaya göre İran Tıp Bilimleri Üniversitesinde bir araya gelen üniversitelerdeki öğrenci temsilcilerinin toplantısına video konferans yoluyla katılan İran lideri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde Afganistan'daki terör saldırısı ve Mescid-i Aksa'daki İsrail saldırılarının kendisini üzdüğünü belirten Hamaney, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor. Karşı tarafı cinayetlerini durdurmaya, insaf ve hakka teslim olmaya mecbur etmeliler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğini aktaran Hamaney, "Siyonistlerin vahşi ve zalimce cinayetlerini kınamak ve buna karşı tavır almak herkesin görevidir. Mutluluk verici olan şudur ki Filistinler ayakta ve azimli. Bunu devam ettirmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak kişilerle ilgili müdahalede bulunmadığını kaydeden Hamaney, "Geçmiş dönemlerde aday olmak isteyenler, görüşümü soruyordu 'ne destekliyor ne de karşıyım' yani bu konuda bir görüşüm yok diyordum. Bu dönem bu hususu da dile getirmiyorum." diye konuştu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail, Gazze'nin Tek Ticaret Sınır Kapısını Kapattı11 Mayıs 2021 Salı 10:12
  • Beyaz Saray ve Pentagon'dan İsrail açıklaması11 Mayıs 2021 Salı 10:07
  • İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonu başlatıldı11 Mayıs 2021 Salı 09:22
  • İsrail-Filistin: Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da gerilim nasıl başladı, neden arttı?10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:38
  • İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi; gece boyunca devam eden olaylarda 180 Filistinli yaralandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:16
  • Gazze Şeridi’nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:58
  • Filistin Kızılayı, İsrail Polisinin Mescid-İ Aksa'ya Müdahalesinde Yaralananların Sayısının 215'e Çıktığını Duyurdu10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:21
  • ABD'li Siyasetçilerden Filistinli Ailelerin Zorla Tahliyesine Tepki10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00
  • İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:56
  • İsrail polisi yine kan döktü: 90 yaralı09 Mayıs 2021 Pazar 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti