Hamas, 12 Taylandlı esiri serbest bıraktı

BBC’nin aktardığına göre büyükelçilik yetkilileri esirleri almak için yola çıktı ancak rehinelerin nerede olduğu belirtilmedi.

Mısır’dan yapılan açıklamada “Mısır’ın yoğun çabaları sonucu 12 Tayland vatandaşı serbest bırakıldı” dendi.

Tayland vatandaşlarının serbest bırakılması İsrail’le Hamas arasında Katar’ın aracılık ettiği anlaşmanın bir parçası değil.

Rehine takası kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailliler henüz serbest bırakılmadı.

AA’nın aktardığına göreyse İsrail ordusu da, Ofer Cezaevi önünde bugün serbest bırakılmaları planlanan esirleri bekleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombalarla müdahale etti.