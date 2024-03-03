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Hamas heyeti Kahire’de: 24 ile 48 saat içinde ateşkes sağlanabilir

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İsrail'in görüşmelerde Hamas'ın taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin "24 ile 48 saat içinde" sağlanabileceğini söyledi. ABD'de yetkililer daha önce İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürmüştü.
Hamas heyeti Kahire’de: 24 ile 48 saat içinde ateşkes sağlanabilir

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Resmi kaynaklara göre, Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Heyete Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil Al-Hayya'nın liderlik ettiği bildirildi.

Filistinli bir yetkili Reuters'a, anlaşmanın yakında sağlanıp sağlanamayacağı ile ilgili olarak "henüz o aşamada değiliz" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Hamas heyetlerinin, Kahire'de ateşkes detaylarını görüşecekleri, tarafların ayrı odalarda birbirlerini görmeden çalışacakları belirtildi.

ABD'de Biden hükümetinden yetkililer, Hamas ve İsrail'in altı haftalık ateşkese yakın olduğunu iddia etti. İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiği, Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürüldü.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in devam eden görüşmelerde Filistinli grubun taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin "24 ile 48 saat içinde" sağlanabileceğini söyledi.

Şartlı olarak konuşan yetkili, "İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır" dedi.

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