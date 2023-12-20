Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Hamas lideri, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Haniye'nin ziyareti, olası ikinci ateşkesin yanı sıra rehine ve tutukluların serbest kalması yolunda bir şans olarak görülüyor.

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İsrail'le yaşanan savaş dahil olası ateşkes ve grubun elindeki rehinelerin serbest bırakılması konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 74'üncü gününde devam ederken İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 bine dayandı. Çatışmalar sırasında şu ana kadar 51 binden fazla kişi de yaralandı.

Sivil kayıpların azaltılmasına yönelik İsrail üzerindeki baskılar artarak devam ediyor.

Filistinli grup Hamas'tan yapılan açıklamada, "Katar'da bulunan Haniye'nin Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist (İsrail) saldırılarındaki gelişmeler ve diğer birçok konuda Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gittiği" belirtildi.

Grup içinden bir kaynak salı günü yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'ile "saldırganlığın ve savaşın durdurulması, tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan kuşatmanın sona erdirilmesi için bir anlaşma hazırlanması" konularını görüşeceğini dile getirmişti.

Öte yandan Gazze'de Hamas'ın ardından ikinci silahlı güç olan İslami Cihad'ın lideri Ziad el Nahala'nın da müzakereler için gelecek hafta başında Kahire'ye gideceği kaydedildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Nahala, "Kahire'ye net bir vizyonla gideceğiz. Bu; İsrail saldırılarını durdurmak, düşman güçlerini Gazze Şeridi'nden çekmek ve Gazze'yi yeniden inşa etmek." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün (19 Aralık) yaptığı açıklamada, ülkesinin 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak ve Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlamak amacıyla yeni bir ateşkese girmeye hazır olduğunu' söylemişti.

Keza salı günü rehinelerin aileleriyle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa bir süre önce "Mossad'ın iki yöneticisini özgürleştirme sürecini teşvik etmek üzere Avrupa'ya gönderdiğini" aktarmıştı.

Körfez ülkesi Katar ile Mısır, daha önce bir hafta süren ve bazı rehinelerin serbest kalmasına imkan tanıyan ateşkesin mimarları olarak öne çıkmıştı.

Bu arada Hamas lideri Haniye, Kahire ziyareti öncesi Doha'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.