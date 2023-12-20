  • BIST 7662.85
  • Altın 1905.616
  • Dolar 29.1248
  • Euro 31.8895
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

» »
Hamas lideri, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Haniye'nin ziyareti, olası ikinci ateşkesin yanı sıra rehine ve tutukluların serbest kalması yolunda bir şans olarak görülüyor.
Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İsrail'le yaşanan savaş dahil olası ateşkes ve grubun elindeki rehinelerin serbest bırakılması konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. 

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 74'üncü gününde devam ederken İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 bine dayandı. Çatışmalar sırasında şu ana kadar 51 binden fazla kişi de yaralandı. 

Sivil kayıpların azaltılmasına yönelik İsrail üzerindeki baskılar artarak devam ediyor. 

Filistinli grup Hamas'tan yapılan açıklamada, "Katar'da bulunan Haniye'nin Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist (İsrail) saldırılarındaki gelişmeler ve diğer birçok konuda Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gittiği" belirtildi.

Grup içinden bir kaynak salı günü yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'ile "saldırganlığın ve savaşın durdurulması, tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan kuşatmanın sona erdirilmesi için bir anlaşma hazırlanması" konularını görüşeceğini dile getirmişti. 

Öte yandan Gazze'de Hamas'ın ardından ikinci silahlı güç olan İslami Cihad'ın lideri Ziad el Nahala'nın da müzakereler için gelecek hafta başında Kahire'ye gideceği kaydedildi. 

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Nahala, "Kahire'ye net bir vizyonla gideceğiz. Bu; İsrail saldırılarını durdurmak, düşman güçlerini Gazze Şeridi'nden çekmek ve Gazze'yi yeniden inşa etmek." ifadelerini kullandı. 

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün (19 Aralık) yaptığı açıklamada, ülkesinin 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak ve Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlamak amacıyla yeni bir ateşkese girmeye hazır olduğunu' söylemişti.

Keza salı günü rehinelerin aileleriyle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa bir süre önce "Mossad'ın iki yöneticisini özgürleştirme sürecini teşvik etmek üzere Avrupa'ya gönderdiğini" aktarmıştı. 

Körfez ülkesi Katar ile Mısır, daha önce bir hafta süren ve bazı rehinelerin serbest kalmasına imkan tanıyan ateşkesin mimarları olarak öne çıkmıştı. 

Bu arada Hamas lideri Haniye, Kahire ziyareti öncesi Doha'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 96 gazeteci öldürüldü18 Aralık 2023 Pazartesi 15:11
  • İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor18 Aralık 2023 Pazartesi 15:06
  • ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'e gidiyor18 Aralık 2023 Pazartesi 12:02
  • İsrail, "yanlışlıkla" öldürdüğü İsrailli esirin "şehit" kaydedilmesini reddetti18 Aralık 2023 Pazartesi 11:18
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı16 Aralık 2023 Cumartesi 11:56
  • İsrail ordusu okulu bombaladı: 5 ölü15 Aralık 2023 Cuma 10:30
  • İsrail Savaş Kabinesi, Hamas ile Esir Takası Anlaşması için Mossad Şefinin Katar'a Gönderilmesini Reddetti14 Aralık 2023 Perşembe 10:08
  • Netanyahu: Uluslararası baskılara rağmen Gazze’deki saldırıları sürdüreceğiz14 Aralık 2023 Perşembe 08:45
  • İsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak14 Aralık 2023 Perşembe 08:43
  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Kemal Advan Hastanesi'ndekileri canlı kalkan olarak kullanıyor13 Aralık 2023 Çarşamba 19:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti