Hamas rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi değerlendiriyor

Hamas, elindeki rehinelerin İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerle aşamalı olarak takas edilmesini içeren teklife "çok yakında" yanıt vereceklerini duyurdu.

Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas'ın, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren öneriye kısa süre içerisinde yanıt vermesinin beklendiği bildirildi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Gazze'deki çatışmalara uzun süreli ara verilmesini ve Hamas'ın elindeki rehinelerin İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerle aşamalı olarak takas edilmesini içeren teklife "çok yakında" cevap vereceklerini söyledi.

Öte yandan Hamas yönetiminin, Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşması" ve bunun uygulanmasına ilişkin detayları görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını belirten Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de, konuyla ilgili inceleme ve görüşmelerin yapıldığını aktarmıştı.

Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplar, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenledikleri ve 1.200 kişinin ölümüne yol açan saldırıda 250 kadar kişiyi rehin almıştı.

Kasım ayında yapılan bir haftalık ateşkes sırasında 240 Filistinli mahkum karşılığında 100'den fazla rehine serbest bırakıldı.

İsrail saldırılarında 27 binden fazla Filistinli öldü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 27 binden fazla kişinin öldüğünü, 66 binin üzerinde kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarına dair veri açıklamalarında sivil ve silahlı kişilere dair ayrım yapmıyor.

Ancak bakanlık, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtiyor.

İsrail'in Gazze'deki savaşının bölgedeki ülkelere sıçramasından da endişe ediliyor.

UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuk refakatsiz kaldı ya da ailesinden ayrıldı

Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini duyurdu.

UNICEF Filistin İletişim Direktörü Jonathan Crickx, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan yetkili, "Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor." dedi.

'Bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu' da dile getiren Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.

Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.