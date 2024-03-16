Hamas'ın son ateşkes teklifinin detayları: İsrailli rehin kadın askerleri de kapsıyor

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas yönetiminin, İsrail ile ateşkes için sunduğu son teklifin detayları belli olmaya başladı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Hamas'ın hazırladığı ateşkes teklifi arabulucu ülkelerle birlikte ABD'ye de iletildi. Son teklifin ömür boyu hapis cezası çeken 100 Filistinli mahkumun serbest kalmasını da kapsadığı kaydedildi.

7 Ekim'de başlayan İsrail Hamas savaşı Ramazan ayında da sürerken ateşkes çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor. Özellikle Katar ve Mısır gibi bölge ülkeleri çatışmanın durması için taraflar arasında mekik diplomasisi yapıyor.

Reuters haber ajansı ateşkes çalışmaları kapsamında Hamas tarafından sunulan son teklifin detaylarına ulaştı. Buna göre, İsrailli kadın, çocuk ve yaşlı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 700 ile bin Filistinli'nin serbest bırakılması gerekiyor.

Hamas'ın son teklifinde serbest bırakılacak rehineler arasında İsrailli kadın askerlerin olacağını ilettiği de kaydedildi. Teklifin 3 aşamadan oluştuğu ve 6 haftayı kapsadığı belirtildi.

ABD ihtiyatlı yaklaştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu basın mensuplarına değerlendirdi.

Kirby, Hamas'ın sunduğu güncel ateşkes önerisini "Bu öneri, bizim üzerinde son birkaç aydır çalıştığımız anlaşmanın sınırları içinde." sözleriyle yorumladı.

Katar'a giden başka bir delegasyonun da olduğunu ve geçici ateşkes için çabaların yoğunlaştığını vurgulayan Kirby, bunun memnuniyet verici olduğunu ve bir an önce ateşkese varılmasını umduklarını belirtti.

"Bu süreç olumlu bir yönde seyrederken ihtiyatlı iyimseriz ancak iş bitti anlamına gelmiyor, sonuna kadar sürecin içinde olmalıyız." ifadesini kullanan Kirby, ateşkes anlaşmasına varılmasıyla rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye acil insani yardımların girmesinin mümkün olacağını ifade etti.