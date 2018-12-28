Hapishane dizilerini sevenler için öneri: Escape at Dannemora (Dannemora'dan Kaçış gerçek öykü)

Esaretin Bedeli gibi hapishane hayatı ve hapishaneden kaçış türü filmleri sevenler için dizi önerisi: Escape at Dannemora...

Dizi gerçek hayatta New York eyaletinin Kanada sınırında bulunan Clinton Islahevi'nde 2015'te yaşanan gerçek bir kaçış öyküsünü anlatıyor. 'Küçük Sibirya' olarak bilinen cezaevinden kaçmayı başaran Richard Matt ve David Sweat'ın öyküsü... NOT: BU HABER SPOİLER İÇERİR

ABD'nin en iyi korunan cezaevlerinden biri olarak bilinen ve 150 yıllık tarihinde hiç firarın yaşanmadığı Dannemora'daki ünlü Clinton Hapishanesi ve Islahevi'nde 3 yıl önce yaşanan firar olayı bir diziye gerçek hayattan uyarlandı.

Escape at Dannemora adlı dizi, New York'un 500 km kadar kuzeyinde Kanada sınırı yakınlarında 'Küçük Sibirya' olarak ünlenen Dannemora'da 2015 yılında yaşanan inanılmaz firar olayını heyecanlı bir tarzla anlatıyor.

Clinton Hapisanesi’ndeki mahkumlar Richard Matt ve David Sweat hapisten kaçmayı başarmıştı. Matt ve Seat'ın akıl almaz kaçışı ve cazevinin kadın terzisi ile yaşadığı enteresan cinsel ilişkileri 7 bölümlük nefes kesen bir dizi oldu.

İşte efsane film Esaretin Bedeli'ni hatırlatan Escape at Dannemore hakkında bilmeniz gerekenler:

2 MAHKUMUN TERZİ KADINLA İLİŞKİSİ

Testere lakaplı mahkum Richard Matt, terzi atölyesinin arzulu şefi Tilly ile dikiş odasında.

Komedi filmlerinin ünlü aktörü Ben Stiller'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Escape at Dannemore 7 bölüm olarak çekildi. Amerikan Showtime imzalı dizi Türkiye'de Digiturk bünyesindenki BeinConnect'ten dijital olarak izlenebiliyor. Dizide Benicio del Toro, Paul Dano ve Patricia Arquette gibi usta oyuncular rol alıyor. Meksika kökenli ressam mahkum Richard Matt'ı deneyimli yıldız Benicio Del Toro, diğer becerikli hükümlü David Sweat ise Paul Dano tarafından canlandırılıyor. Bu kaçısın kamuoyunda ses getirmesinin en önemli nedeni olan hapishane terzisi Tilly’i ise Patricia Arquettecanlandırıyor.

DİKKAT SPOİLER: GERÇEK HAYATTA İKİSİ DE AZILI MAHKUM

Richard Matt (Benicio del Toro)-Tilly (Patricia Arquette)-David Sweat (Paul Dano)

Yaşlı bir adamı eziyet edip testere ile kesen ve müebbet cezası alan Richard Matt (48) ile bir şerif yardımcısını öldürmekten 24 yıl ceza alan David Sweat (34) isimli mahkumlar, hücrelerinin duvarını sabırla deldikten sonra binanın kanalizasyon sistemine ulaştı ve sokağa açılan bir boru deliğinden çıkarak kayıplara karışmayı başardı. Terzi atölyesinin şefi Tilly ise bu ikili ile girdiği seks ilişkisi ve kaçmaları için yaptığı işbirliği, dışarıdan getirdiği demir testeresi ile ABD'de o dönem büyük gündem yaratmıştı.

DİZİNİN IMDb NOTU 8.3

Dizi ABD'de çok beğenildi. Şimdiden birçok dalda ödüllere aday oldu bile. Özellikle Oscar ödüllü Patricia Arquette ve Benicio del Toro'nun yeniden zirve yaptığı konusunda Hollywood sinema eleştirmenleri hemfikir. Dizinin IMDb notu da 8.3.