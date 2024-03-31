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Harmancı açıkladı: 18 km’lik Hamitköy-Dumlupınar kanalizasyon bağlantısı yapılıyor

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıkladı: 18 km’lik Hamitköy-Dumlupınar kanalizasyon bağlantısı yapılıyor
Harmancı açıkladı: 18 km’lik Hamitköy-Dumlupınar kanalizasyon bağlantısı yapılıyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıkladı: 18 km’lik Hamitköy-Dumlupınar kanalizasyon bağlantısı yapılıyor

İşte açıklama;

Bir büyük ihalenin daha başlama aşamasına geldiğinin müjdesini vermek istiyorum. 18 km’lik Hamitköy-Dumlupınar kanalizasyon bölge bağlantı ihale sürecinin tamamlanmış olduğunun, Avrupa Birliği tarafından tüm sürecin onaylandığının ve yaz girişi ilk kazma işlemine başlayacağımızı duyurmak istiyorum.
6 yıllık emeğin, inadın ve vazgeçmemenin bir ürünü olan bu projeye çok emek verdik ve çok mücadele ettik.
1200 hane daha ilk etapta çağdaş yaşam konforuna ulaşacak.
Tüm ekip arakadaşlarıma ve proje finansmanını sağlayan Avrupa Birliği’ne teşekkürlerle.

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