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Harmancı: Bu yıl Şampiyon Meleklerimiz için söz veriyoruz

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Harmancı: Bu yıl Şampiyon Meleklerimiz için söz veriyoruz
Harmancı: Bu yıl Şampiyon Meleklerimiz için söz veriyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 22 Ekim’de düzenlenecek olan Ülker Lefkoşa Maratonu'ndan elde edilecek gelirin 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerin anısına kullanılacağını hatırlattı. 

Harmancı'nın paylaşımı şöyle: 

“Bu yılı anlat” diye sorabilir misiniz en yakınınıza?

“Bu yılı anlat” diye sorsa yanınızdaki kişi; cevaplayabilir misiniz yutkunmadan?

Ben de anlatamam bu yılı; sitem ederim, acı çekerim, isyan ederim ama anlatamam.

Nice ailelerimizin tarifi imkansız acısını anlatamam ama bu acıyı paylaşırım.

Hepimizin üzerinde yitirdiğimiz çocuklarımızın, şampiyonlarımızın isimlerini yaşatma sorumluluğu var.

Biz de bu yıl öyle bir söz vermek istiyoruz ki; şampiyonlarımızın anısı da, adları da yüreğimizde yaşasın.

Bu yıl Şampiyon Meleklerimiz için söz veriyoruz.

22 Ekim’de hep birlikte Şampiyonlara yakışır bir şekilde Ülker Lefkoşa Maratonu'nda on binler hep birlikte bir söz vereceğiz, yitirdiğimiz şampiyonların anısına yapılacak Şampiyon Melekler Okulu'nun ilk harcını orada koyup, sözümüzü yine hep beraber tutacağız.

#Şampiyonlarımızİçin

#SözVerdik"

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