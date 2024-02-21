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Harmancı, İspanya Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’u kabul etti

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Harmancı: “Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumunun kalkınması, AB’yle yakınlaşması ve Kıbrıs sorunun çözümü için daha etkin bir rol oynamalıdır.” 
Harmancı, İspanya Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’u kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İspanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’u kabul etti. Görüşmede Avrupa Birliği ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu, Yeşil Hat Tüzüğü ve Mali Yardım Tüzüğü’nün uygulanmasıyla ilgili konular konuşuldu.

Harmancı: “Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumunun kalkınması, AB’yle yakınlaşması ve Kıbrıs sorunun çözümü için daha etkin bir rol oynamalıdır.” 

İspanyol Büyükelçi Carrion’un AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı mali yardımlarla ilgili sorusunu yanıtlayan Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin AB hibelerinden azami derecede faydalanmak için büyük bir çaba gösterdiğini ancak Mali Yardım Tüzüğü altında verilen hibelerin sınırlı olduğunu, öncelikleri Avrupa Komisyonu’nun belirlediğini ve Kıbrıs Türk toplumunun çeşitli kurumlarının bu kısıtlı fırsat için birbirleriyle yarışmak zorunda olduğunu ifade etti. 

Fonu ayrılmış olan projelerle ilgili de bazı dönemlerde politik ve bürokratik sıkıntılar yaşandığını belirten Harmancı, bunun en somut örneğinin Hamitköy Kanalizasyon Projesi olduğunu ve LTB’nin ısrarcı tutumu ve yürüttüğü diplomatik çalışmalar sonucunda 4 yılda çözüldüğünü anlattı. Harmancı, Komisyon’un yıllardır rafa kaldırdığı Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’yle ilgili de son dönemde olumlu işaretler verdiğini söyledi.  

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin 2004 yılında Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili aldığı karara dikkat çeken Harmancı, Komisyon’un Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunun sona ermesi, sosyal ve ekonomik kalkınması, AB’yle yakınlaşması ve Kıbrıs sorunun çözümü için daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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