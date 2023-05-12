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Harmancı: Olası afetlere karşı mücadele konusunda iş birliği içerisinde çalışıyoruz

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Harmancı: “Olası afetlere karşı mücadele konusunda her zaman hazırlıklı ve dirençli olmak için iş birliği içerisinde çalışıyoruz”
Harmancı: Olası afetlere karşı mücadele konusunda iş birliği içerisinde çalışıyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Ekibi, olası doğal afetler karşısında hazırlıklı olabilmek için çalışmalarını sürdürürken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) üyelerini kabul ederek dernekle iş birliği ve birlikte hareket konularını görüştü.

KARK Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öksüzali derneğin faaliyetleriyle ilgili Başkan Harmancı’ya bilgi verdi. Başkan Harmancı, LTB olarak her zaman dirençli ve hazırlıklı olmak için çalıştıklarını belirterek, olası durumlarda devlet, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri ile derneklerin ortak akılla yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmasının önemini bir kez daha yineledi.

Harmancı, başkent LTB’nin kardeş belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de iş birliği içerisinde olduklarını, kardeş belediyenin bilgi, deneyim ve tecrübelerinden yararlandıklarını da sözlerine ekledi.

 

 

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