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Harry Potter kitaplarına yasak: Gerçek büyüler içeriyor...

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ABD’nin Tennesse eyaletinde bulunan bir Katolik okulu Harry Potter kitaplarının gerçek büyüler içerdiğini iddia ederek kütüphaneden kaldırdı.
Harry Potter kitaplarına yasak: Gerçek büyüler içeriyor...

ABD’nin Tennesse eyaletinin Nashville şehrindeki St. Edward Katolik Okulu, J.K. Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter serisinin kitaplarının gerçek büyüler içerdiğini iddia ederek kütüphanesinden toplattı.

USA Today'de yer alan habere göre okulun papazı, yazarın tarif ettiği büyü ve lanetlerin gerçek olduğu ve okunduğunda “şeytani ruhları çağırma riski” barındığını söyledi.

Velilere e-posta ile yapılan açıklamada, yasak kararından önce ABD ve Vatikan’daki "şeytan çıkarıcılara" danışıldığı ifade edildi.

Açıklamada “Bu kitaplar büyüyü hem iyi hem de kötü biçimde sunuyor; bu doğru değil ama aslında zekice bir aldatmaca. Kitaplarda kullanılan lanetler ve büyüler gerçek. Bir insan tarafından okunduğunda şeytani ruhları metni okuyan kişinin varlığına çağırma riski barındırıyor” ifadelerine yer verildi.

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