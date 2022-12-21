Hasan Sadıkoğlu Köy Gezilerini Tamamladı

HASAN SADIKOĞLU, KÖY GEZİLERİNİ TAMAMLADI

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 12 Aralık’ta başladığı köy gezilerini dün akşam (20 Aralık) tamamladı. 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Yönetimler Seçimi öncesinde resmi propaganda süreci içerisinde İskele ve 21 köyünü deyim yerindeyse karış karış gezen, 7’den 70’e herkesle kucaklaşan, siyasi parti gözetmeksizin görüş ve önerilerin yanı sıra eleştirileri de sağ duyulu bir şekilde dinleyen Hasan Sadıkoğlu, gönülden bağlı olduğu İskele’ye hizmet için çıktığı yolda resmi olarak zaferini ilan edeceği 26 Aralık için geri sayımı başattı.

İSKELE VE 21 KÖY, HASAN SADIKOĞLU’NU BAĞRINA BASTI

SADIKOĞLU, HALKIN DESTEĞİ İLE ZAFERİNİ İLAN ETTİ

İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun 12 Aralık’ta Mersinlik, Kilitkaya ve Kaplıca ile başlayıp diğer köylere yayılan halk buluşması dün (20 Aralık) akşam Altınova, Ağıllar ve Boğaziçi Köyü ile son buldu. Gidilmedik köy, yaptıklarını ve yapacaklarını paylaşmadığı kimseyi bırakmayan Sadıkoğlu, her köyde büyük bir sevgi ile karşılandı. İskele ve İskele Belediyesi’ne yeni bağlanan 4 köyle birlikte toplam 21 köy, Başkan Hasan Sadıkoğlu’nu bağrına bastı.

‘Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’ diyerek halkın güvenini kazanmayı başaran Başkan Sadıkoğlu, halktan aldığı destekle zaferini de ilan etti.

BAŞKAN SADIKOĞLU’NU AĞILLAR’DA ÇOCUKLAR ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun dün akşam gerçekleşen seçim gezisindeki ilk durağı Ağıllar Köyü oldu. Özellikle yaz mevsiminde yaşanan büyük yangın felaketinde büyük tehdit altında olan ancak yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere verdikleri destekle herkesin takdirini kazanan Ağıllar Köyü sakinleri, Hasan Sadıkoğlu’nu coşkuyla karşıladı. Meşaleler yakan, Zafer Ateşini körükleyerek yalnızca köyü değil İskele’yi de aydınlatan köy sakileri, Başkan Sadıkoğlu’nu bağrına bastı. Çocukların çiçeklerle karşıladığı Sadıkoğlu’nun çocuklara olan ilgisi Ağıllar’da da kendisini gösterdi. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen köy sakinleri, Başkan Sadıkoğlu’nun etrafında kenetlendi. Sadıkoğlu buradaki konuşmasında, sıcak ve içten karşılama için herkese teşekkür etti.

ALTINOVA KÖYÜ ‘EN BÜYÜK BAŞKAN, BİZİM BAŞKAN’ SLOGANLARIYLA İNLEDİ

Başkan Sadıkoğlu’nun ikinci durağı ise Altınova Köyü oldu. Burada ‘en büyük başkan, bizim başkan’ sloganlarıyla karşılanan Başkan Sadıkoğlu’nu burada da çocuklar ellerinde çiçeklerle karşıladı. 7’den 70’ e çok sayıda köy sakininin katıldığı buluşmada Başkan Sadıkoğlu, yaptıklarını ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri paylaştı. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak, hep daha iyisini yapmak için çalışacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Altınova Köyü halkına yanında olduğu için teşekkürlerini sundu.

ZAFER ATEŞİNİN İLK YAKILDIĞI KÖY BOĞAZİÇİ’NDE ATEŞ YANMAYA DEVAM EDİYOR

Hasan Sadıkoğlu ile İskele Belediyesi UBP Meclis Üyesi ve DP Meclis Üyesi adaylarının seçim gezilerinin son bulduğu köy ise Boğaziçi Köyü oldu. Resmi propaganda süreci öncesinde ziyaret ettiği ve ilk Zafer Ateşinin yakıldığı Boğaziçi Köyü’nde halk, Başkan Sadıkoğlu’nu ilk günkü heyecanla karşıladı. Anne kucağındaki bebekten, çocuğuna, kadın erkek- yaşlı genç hemen hemen herkesin katıldığı Boğaziçi Köyündeki buluşmada, coşku hakimdi. Geceyi aydınlatan meşaleler bir yana ilk günden bu yana yanan zafer ateşi Boğaziçi Köyü’nden tüm iskele’yi aydınlatmaya devam etti. Başkan Sadıkoğlu’na her fırsatta, diğer köylerde olduğu gibi Boğaziçi Köyü sakinleri de tam destek verdi.

SADIKOĞLU, BOĞAZİÇİ’NDEN SESLENDİ

“BENİ GÖNÜLDEN DESTEKLEYEN TÜM HALKIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Resmi propaganda sürecinde köy ziyaretlerini tamamlayan İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, hem Boğaziçi Köyü sakinlerine seslendi hem de İskele ve 20 köyüne. 26 Aralık’ta, halktan aldığım destekle, görevimin başında olmaya devam edeceğim diyen Başkan Sadıkoğlu, bu cesareti ve özgüveni halkımın bana gösterdiği destekten alıyorum. Yapacak çok işimiz var, çok güzel projelerimiz var, yeni dönemde de neye talip olduğumuzu biliyoruz. Bana destek veren gönül veren, hiçbir zaman karşılık ve menfaat beklemeden yanımda olan beni destekleyen halkıma teşekkür ediyorum’ dedi.