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Hasipoğlu adaylıktan çekildi, Mağusa İlçe Başkanlığı’na 3 aday başvurdu
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GAZİMAĞUSA
21.09.2018 17:21
UBP Mağusa İlçe Başkanlığı’dan aday olmayacağını açıklayan Oğuzhan Hasipoğlu’nun ardından Mağusa İlçe Başkanlığı’na 3 aday başvuru yaptı.
İşte Aday olan o isimler ;
İSMAİL ÖZYURT
HASAN ONALT
OLSAN ORAN
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