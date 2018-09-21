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SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Hasipoğlu adaylıktan çekildi, Mağusa İlçe Başkanlığı’na 3 aday başvurdu

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UBP Mağusa İlçe Başkanlığı’dan aday olmayacağını açıklayan Oğuzhan Hasipoğlu’nun ardından Mağusa İlçe Başkanlığı’na 3 aday başvuru yaptı.
Hasipoğlu adaylıktan çekildi, Mağusa İlçe Başkanlığı’na 3 aday başvurdu

İşte Aday olan o isimler ;

İSMAİL ÖZYURT

HASAN ONALT

OLSAN ORAN

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