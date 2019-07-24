Hasipoğlu, İstanbul’da Amerikan Türk İş Konseyi’nin davetlisi olarak konferansa katıldı

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin de katılımıyla İstanbul’da İş Geliştirme konferansı düzenlendi.

Konferansa Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, eski TC Başbakanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve KKTC’den davet edilen UBP Milletvekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu Oğuzhan Hasipoğlu ile Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar da katıldı.

Hasipoğlu, ABD İçişleri Bakanı Zinke ve Eski Başbakan Binali Yıldırım ile konferans sonrası yemekte bir araya geldi ve başta petrol ve bilişim şirketleri olmak üzere birçok Amerikalı iş adamıyla görüşme fırsatı buldu.

Tekfen, Çalık Holding, Termal Yapı, Aktifbank, Trenkwalder gibi firmaların da katıldığı konferans bugün sona erecek.