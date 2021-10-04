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Hava az bulutlu ve açık olacak

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacak.
Hava az bulutlu ve açık olacak

KKTC’de hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve batı yönlerden diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette çarşamba günü zaman zaman kuvvetli  esecek.

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