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SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Hava nasıl olacak?

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Hafta boyunca sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkili olacak.
Hava nasıl olacak?

KKTC’de hava sıcaklığı yaklaşık bir derece yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre,  hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.
Bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava; yarın ve çarşamba açık ve az bulutlu, perşembe ve cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günü ise açık ve az bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 32 – 35  derece, sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

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