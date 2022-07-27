  • BIST 2.539,24
  • Altın 991.231
  • Dolar 17.8968
  • Euro 18.224
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Günde 1 muz kanser riskini azaltıyor

Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Kadar Yükselecek

» »
Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Kadar Yükselecek

Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın ve cuma günü açık, cumartesi açık ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Hava, salı ve çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38–41 derece, sahillerde 33–36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava nasıl olacak-23 Temmuz 2022 Cumartesi23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:22
  • Hava sıcaklığı 41 dereceyi bulacak!22 Temmuz 2022 Cuma 14:14
  • Hava nasıl olacak-22 Temmuz 2022 Cuma22 Temmuz 2022 Cuma 08:30
  • Hava nasıl olacak-21 Temmuz 2022 Perşembe21 Temmuz 2022 Perşembe 08:21
  • Hava nasıl olacak-20 Temmuz 2022 Çarşamba20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:46
  • Hava nasıl olacak-19 Temmuz 2022 Salı19 Temmuz 2022 Salı 08:22
  • Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:47
  • Hava nasıl olacak-18 Temmuz 2022 Pazartesi18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:27
  • Hava Sıcaklığı Artacak17 Temmuz 2022 Pazar 13:29
  • Hava nasıl olacak-16 Temmuz 2022 Cumartesi16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti