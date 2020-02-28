Havalimanlarındaki ateş ölçerler koronavirüsle mücadelede işe yarıyor mu?

Amerika'da koronavirüs vakalarının hiçbiri havalimanlarındaki ateş ölçerler ile saptanamadı. Peki saptanmadıysa ne işe yarıyorlar?

alen Amerika'da yeni koronavirüsün kapsamlı taraması için on bir tane havalimanında ateş ölçer kullanılıyor. Ancak önemli bir ayrıntı şu ki, birinin ateşinin olmaması, onun sağlıklı olduğunu göstermiyor.

Eurosurveillance'te yayımlanan araştırmaya göre, geçtiğimiz ay 30 binin üzerinde yolcuyu ateş ölçerler ile taradı. Ancak bir tane bile koronavirüs vakası tespit edilemedi.

Ayrıca hatırlanacağı gibi ateş ölçerler daha önceki Ebola, SARS ve H1N1 salgınları esnasında İsrail tarafından kullanılmış ve faydalı olmadığı anlaşılmıştı.

Ateş ölçer yerine semptomların olduğu kartlar

Vücut sıcaklığı ölçümleri esasında bir bütün olarak; yolculara dağıtılan ateş, öksürük, nefes alıp vermede güçlük gibi semptomlar hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı yolcu kartlarının olduğu bir tarama programı şeklinde düşünülmeli.

Bazı uzmanlara göre ise koronavirüse dair alınacak tedbirlerin başında ateş ölçerler yerine semptomların basitçe Çince ve İngilizce olarak listelendiği bilgilendirme kartları kullanılmalı.