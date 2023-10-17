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Hayfa'dan Limasol limanına ilk yolcular geldi

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Salı sabahı erken saatlerde Hayfa'dan Limasol limanına yaklaşık 160 yolcu geldi. Grup çoğunlukla ABD-İsrail çifte vatandaşlarından, bazı yaşlılardan, çocuklu ailelerden ve turistlerden oluşuyordu.
Hayfa'dan Limasol limanına ilk yolcular geldi

'Rhapsody of the Sea' adlı yolcu gemisiyle seyahat eden yolcular, silahlı polis ve koklayıcı köpekler de dahil olmak üzere artırılmış güvenlik önlemleri arasında sabah 6.15 sularında Limasol limanına yanaşarak ABD elçilik personeli tarafından karşılandı.

Gemi Pazartesi günü saat 16.15 sularında Hayfa'dan ayrıldı.

Başlangıçta 2.500 kişi kapasiteli yolcu gemisinin İsrail'den tahliye edilmek isteyen binlerce kişiyi daha taşıması ve dört dönüş seferi yapması bekleniyordu.

ABD vatandaşı olan 159 yolcunun çoğunun Larnaka ya da Baf havaalanından, büyükelçilik tarafından organize edilen otobüslerle transfer edilerek yolculuklarına devam etmeleri bekleniyor. Diğerleri ise Baf'taki Anarita göçmen kabul merkezine gidecek ve burada uçuş müsaitliğini beklerken birkaç gün kalmaları bekleniyor.

"Yaşananlar çok korkutucu, hayal gücümüzün ötesinde, binlerce kişi öldürülüyor ve katlediliyor, hiçbir sebep yokken sadece Yahudi olduğumuz için. Bu korkunç bir şey" derken küçük bir bebek taşıyan bir anne Philenews'e konuşurken görüntülendi.

Tahliye edilen kişi ne kadar süre burada olacağı sorusuna "Bilmiyorum, belki bir ay" yanıtını verdi.

CyBC'nin sabah programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Müdürü Victoras Papadopoulos, günde 12 deniz gezisi planlandığını belirtti.

Beklenenden daha düşük rakamların, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba günü İsrail'e gelmesi beklenen ziyareti de dahil olmak üzere devam eden yoğun diplomatik çabalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz belli değil.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, amacın yabancı uyrukluların ülkelerine geri gönderilmesi olduğunu söyledi, ancak transit geçiş yapanların konaklaması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını vurguladı.

Sivil savunma, gelenlerin kabulü için gerekli altyapıyı hazırladığı belirtilirken, Pazartesi günü ilgili tüm devlet kurumlarıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

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