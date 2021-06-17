HDP İzmir il binasına saldırı düzenlendi: Bir kişi öldürüldü

HDP, İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı öldürüldü. Valilik, gözaltına alınan saldırganın 'eski bir sağlık çalışanı olduğunu' ve 'olayın tüm yönleriyle araştırıldığını' açıkladı.

HDP, İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı öldürüldü. Valilik, gözaltına alınan saldırganın 'eski bir sağlık çalışanı olduğunu' ve 'olayın tüm yönleriyle araştırıldığını' açıkladı. HDP, "Bugün İzmir'de Deniz Poyraz yoldaşımız İzmir İl Binamızı 24 saat gözetleyen polislerin gözetimde katledildi" dedi.

İzmir Konak'taki HDP il binasına girerek camları kıran ve bir görevliyi öldüren silahlı kişi gözaltına alındı. İçeri giren 30-35 yaşlarındaki saldırganın üç el ateş açtığı ve camları kırdığı, binayı yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Olayda saldırgan gözaltına alınırken, parti binasında görevli olan Deniz Poyraz isimli kadın çalışanın öldürüldüğü belirtildi. Parti yetkilileri bir parti görevlisinin saldırgan tarafından rehin alındığını açıklamıştı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz saldırıya ilişkin şunları söyledi: "Sabah saat 10.30 civarında il binamızı bir şahıs basıyor. İçeride çalışan bir kadın arkadaşımız var. Silahla camı çerçeveyi indiriyor. Sonra binamızı yakıyor. Kadın arkadaşımızın ölmüş olma ihtimalinden korkuyoruz. Polis çok ayrıntılı bir şey söylemiyor. Aylardır binamız hedef gösteriliyordu. Emniyetle görüştük valilikle görüştük. Bunun bu tarz bir sonuca mahal vereceğini ifade ettik. Önlem alınmadı. Maalesef öngörülerimiz ortaya çıktı."

Cumhuriyet'in haberine göre Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutulan şüpheli, “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.

'İL BİNAMIZDA ADETA TİYATRO OYNANIYORDU'

Daha önce de benzer saldırı girişimlerinin yaşandığını ifade eden Güleryüz, "İzmir il binasının önünde yaklaşık bir aydır adeta bir tiyatro oynanıyor. Sözüm ona çocuğu dağa götürülen biri parti binamızın önünde kendisine bir karakol kurulmak şartıyla nöbet tutturuldu. Biz buna dair emniyetle görüştüğümüzde bu durumun bizi her gün hedef gösterdiğini ifade ettik. Buradan geçen herkes ne oluyor diyor. 'HDP dağa insan mı kaçırıyor' diyor. 'Bu hissiyatın yaratacağı şiddeti siz tahmin edebiliyor musunuz?' diye defalarca kendileri ile görüştük. Emniyete aynen bu durumu ifade ettik. Biri gelecek gözümüzün içine baka baka binamıza girecek ve binamızda cinayet işleyecek dedik. Bu dediklerimizin hepsi çıktı" diye konuştu.

GENEL MERKEZ: SORUMLU, KIŞKIRTICILARDIR

Saldırı HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" açıklaması ile duyuruldu.

HDP'nin daha sonra paylaştığı mesajda ise, "İzmir’deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP’liler Konak’ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır. #HDPhalktır" denildi.

HDP’den saldırıya ilişkin yapılan üçüncü paylaşımda, “Bugün İzmir'de Deniz Poyraz yoldaşımız İzmir İl Binamızı 24 saat gözetleyen polislerin gözetimde katledildi” ifadelerine yer verildi.

"OLAYIN AZMETTİRİCİLERİ İKTİDARDIR, İÇİŞLERİ BAKANLIĞIDIR!"

Saldırı ardından HDP Basın Bürosu tarafından açıklama yapıldı.

“Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi” denilen açıklamada, “35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi” bilgileri verildi.

“Dün Sincan’da görülen Kobanî Kumpas Davasında yapılan provokasyon provası sonucu bugün bu saldırının gerçekleştirilmesinin amacı ve mesajı bellidir” diyen HDP, olayın azmettiricilerinin iktidar ve İçişleri Bakanlığı olduğunu söyledi: “Bu çok tehlikeli provokasyonu gerçekleştirenler, olayın azmettiricileri; partimizi, il örgütlerimizi hedef gösteren iktidardır, provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığıdır.”

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın olayla ilgili olarak geçtiği haberde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz bir kişinin bir anda sokağa tabancayla ateş ettiği belirtilen haberde. Olay yerine gelen polisin binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdiği ve sokağın yaya geçişine kapatıldığı belirtildi. Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

SOL PARTİ’DEN KINAMA: KARDEŞLİK İÇ��N OMUZ OMUZA

SOL Parti’den saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

“HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı kınıyoruz” denilen açıklamada, “Bu saldırı, HDP’yi hedef gösteren nefret ve düşmanlık dilinin bir sonucudur. Birarada yaşamı tahrip eden etnik ayrıştırmaya, baskı ve saldırılara karşı kardeşlik için omuz omuza” görüşlerine yer verildi.

EMEP: ALÇAKÇA BİR PROVOKASYON

Yaşanan saldırı ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz şunları söyledi:

HDP İzmlr İl Örgütüne yapılan silahlı saldırı alçakça bir provokasyondur. Katledilen Deniz Poyraz’ın ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu saldırı #HDP üzerinden muhalefeti sindirme kampanyasından bağımsız değildir. Siyasal iktidar ve egemen medya sorumludur. Dayanışmayı büyütelim!

HALKEVLERİ: TEK SORUMLU SALDIRGAN DEĞİL, BİLİYORUZ

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttük de, Twitter hesabından açıklama yaparak, “HDP'ye yapılan bu saldırı kabul edilemez. Sorumlular bir an önce hesap vermelidir. Biliyoruz ki tek sorumlu silahlı saldırgan değil, ona bu cesareti veren, Kürt düşmanlığından vazgeçmeyen, HDP'yi hedef haline getirenlerdir. Saldırılara karşı HDP'nin yanındayız. Geçmiş olsun” dedi.

TUNÇ SOYER: İZMİR'İMİZ HUZUR KENTİDİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de saldırıyı "HDP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İzmir’imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız," ifadeleriyle kınadı.