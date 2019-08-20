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HDP Milletvekili Feleknas Uca: Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran kafasına aldığı cop darbesiyle bayıldı, hastaneye kaldırıldı

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HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, bugün Diyarbakır’daki kayyum protestosu sırasında bacağına aldığı cop darbesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın da kafasına aldığı cop darbesi nedeniyle bayıldığını ve ha
HDP Milletvekili Feleknas Uca: Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran kafasına aldığı cop darbesiyle bayıldı, hastaneye kaldırıldı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, bugün Diyarbakır’daki kayyum protestosu sırasında bacağına aldığı cop darbesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın da kafasına aldığı cop darbesi nedeniyle bayıldığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Uca, cop ve tazyikli su darbesiyle bacağında hematom oluştuğunu anlattı:

“Lise Caddesi’nde toplanan insanlara polis saldırınca biz araya girmeye çalıştık.Marmara Market önünde toplananlara da müdahale oldu.

“Araya girdik. Biz vekil olduğumuzu söyledik, polis bizi ‘ Sen benim vekilim değilsin’ diyerek tazyikli su ile hedef aldı. Bacağıma copla vuruldu ve tazyikli su sıkıldı. Hematom oluştu, hastanedeyim şimdi.

“Ayşe Acar Başaran da kafasına aldığı cop darbesiyle bayıldı, o da şimdi hastanede müşahade altında.”

Hematom, kan damarının yırtılması sonucu kanın damar dışına çıkması olarak tanımlanan kanamanın doku içindeki birikimine deniyor.

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