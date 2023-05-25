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HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı

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Son dakika haberi: Seçimlere Yeşil Sol Parti olarak katılan HDP, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı sonrası ikinci tur kararını açıkladı.
HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan yaptığı açıklamada "14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim talebi güçlü olarak yansımıştır. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği adaletli bir rejim oluşturmaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından seçenek değil" dedi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcülerinden İbrahim Akın, "Bu değişim talebini asla engelleyemeyecekler. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız" diye konuştu.

BULDAN: 'HALKIN İRADESİNİ ÜSTTE TUTACAĞIZ'

Buldan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"HDP ve YSP olarak görüşlerimizi ve tavırlarımızı kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik. 28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik değişimlerden yana olanlarla var olan rejimi savunanlar arasında bir referandumdur. Kürt sorunun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ne koşulda olursak olalım halkın iradesini üstte tutacağız. Mülteci ve göçmen sorunun çözümü ancak savaş politikalarına karşı verilecek güçlü mücadeleyle olur.

"BİZİM İÇİN ERDOĞAN SEÇENEK DEĞİL"

HDP ve YSP olarak sadece ve sadece halkın eşitlik, adalet mücadelesine kefiliz. Hiçbir şart altında bu duruştan geri adım atmayacağız. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim talebi güçlü olarak yansımıştır. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği adaletli bir rejim oluşturmaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından seçenek değil. O yüzden tekrar belirtiyoruz ki, 28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte başarabileceğimiz umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz. Israrla mücadelemizi sürdüreceğiz. Mutlaka ve mutlaka biz kazanacağız."

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