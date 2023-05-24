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HDP ve Yeşil Sol Parti: Açıklanan protokol evrensel demokratik ilkelere aykırıdır; seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız

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HDP ve Yeşil Sol Parti: Açıklanan protokol evrensel demokratik ilkelere aykırıdır; seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız
HDP ve Yeşil Sol Parti: Açıklanan protokol evrensel demokratik ilkelere aykırıdır; seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol sonrası durum değerlendirmesi için toplanan HDP ve Yeşil Sol Parti konuya dair açıklamasını perşembe gününe (yarın) bıraktığını açıkladı

HDP ve Yeşiller Sol Gelecek Partisi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Özdağ arasında imzalanan protokol sonrası durum değerlendirmesi yapmak için toplandı.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağı duyurulmuştu. Ancak bundan vazgeçildi ve açıklama perşembe gününe (yarın) bırakıldı. Hayri Demir’in haberine göre iki partinin eş genel başkanları ve eş sözcülerinin de katıldığı ortak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında “daha güçlü bir şekilde sandıklara gidilmesi” düşüncesinin öne çıktı.

HDP ve Yeşil Sol Parti’den “Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz…” başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;

1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

2- Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız.”

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