HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı

HDP, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından tebrik mesajı yayınladı. HDP, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" paylaşımını yaptı.

Halkların Demokratik Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinden 17 gün sonra mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu için tebrik mesajı yayınladı. HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından, "Sevgili İstanbul, umarım bunca yıl sonra artık hak ettiğin şeyleri yaşarsın…" paylaşımını yaptı.

HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.