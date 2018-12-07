Hellimin ticari markasının kaybedilmesi konusu gündemden düşmüyor

İngiltere’de kayıtlı bir şirketin, hellim ürününün ticari markasını yargı yoluyla elde etmesi konusunun, Güney Kıbrıs’ta gündemden düşmediği belirtildi.

İngiltere’de kayıtlı bir şirketin, hellim ürününün ticari markasını yargı yoluyla elde etmesi konusunun, Güney Kıbrıs’ta gündemden düşmediği belirtildi.

Rum basını bugün de, haberlerinde bu konuya geniş yer ayırdı.

Alithia gazetesi, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Lakkotripis, böylesi yanlışların tekrarlanmasından kaçınılması için düzeltici faaliyetlerde bulunmaya kararlı olduklarını belirtti.

İngiltere’deki şirketin, hellimin ticari markasını yargı yoluyla elde etmesine ilişkin gelişmeden duyduğu üzüntüyü de dile getiren Lakkotripis, tüm olayın iki boyutunun bulunduğunu, ilkinin, Bakanlığın süreçlerindeki eksiklikler, ikincisinin ise, hellimin “menşe ismi korumalı ürün” (P.O.P) şeklinde patent almasına ilişkin dosyanın geri çekilmesi hedefini taşıyan hellim konusundaki genel saldırıyla ilgili olduğunu söyledi.

Lakkotripis, tüm konunun, Bakanlığa bağlı ilgili birimin ciddi eksikliklerini ve eylemsizliğini ifşa ettiğini, bununla birlikte davaların takip edilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi için tedbirlerin de alındığını belirtti.

Bağımsız bir memurun, disiplin araştırması yaptığını belirten Lakkotripis, bu araştırmanın tamamlandığını, dosyanın ise Başsavcılığa gönderildiğini söyledi.

İNGİLTERE’DEKİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Habere göre hellimin ticari markasını alan İngiltere’de kayıtlı “John&Paschalis LTD” ise yaptığı açıklamada Rum Hükümeti’nin, hellimi, Avrupa kuralları tarafından böyle bir standart talep edilmeksizin, doğru olduğunu düşündüğü standartlarla, Avrupa Birliği’ne hellimin “menşe ismi korumalı ürün” (P.O.P) olarak kaydetmek için gerçeği değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Şirket açıklamasında ayrıca Rum Hükümeti’ne diyalog çağrısında bulundu.

Gazete söz konusu şirketin Birleşik Krallık’taki ikinci nesil Rumlara ait olduğunu, 1952 yılından beridir, Kıbrıs’tan, Büyük Britanya’ya hellim ticareti yaptığını ayrıca büyük miktarlarda dünya çapında hellimin dolaşımını sağladığını yazdı.

Politis gazetesine göre söz konusu şirket açıklamasında, Rum Ticaret Bakanlığı’nın, Avrupa Birliği’ne, hellim üretimine ilişkin sunulan dosyanın içeriğinde bulunan standartların ve ticari markaların yanlış kurallarını düzenlemesi halinde ve yapıcı bir diyaloğu kabul etmesi durumunda iptal başvurusunu geri çekmeye hazır olduklarını belirtti.

DERİNDE KOTALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VAR

Öte yandan Politis gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, hellimin ticari markalarının alınmasıyla ilgili yargı sürecinin nedeninin, hellim üretimine ilişkin inek sütünden yana kotanın değiştirilmesi olduğunu yazdı.

Gazete kavganın, hellim üretimindeki inek ve keçi-koyun süt kotalarına ilişkin büyük konuyla ilgili olduğunu belirtti.

Gazete haberinde, İnek Besicileri Örgütü’nün (POA) ve Quality Link Şirketinin, Ticaret ve Tarım Bakanlarına gönderdiği mektupları ifşa ederken, bunlarda süt miktarları, üretim metoduna ilişkin kuralların değiştirilmesine eş zamanlı olarak ticari markaların iptaline ilişkin başvuruların geri çekilmesi önerisinden söz edildiğini yazdı.

Habere göre bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada Brüksel’e sunulan dosyanın geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Ticaret Bakanlığı’ndan Gaf Üstüne Gaf” başlıklı haberinde, mahkeme süreciyle ilgili gelişmelere ayrıntılı bir şekilde yer verdi.