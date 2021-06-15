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Hepsiburada'nın tüm hisseleri Hanzade Doğan Boyner'de toplandı

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Hepsiburada hisselerinin hisselerinin yüzde 75’ine sahip olan Doğan Holding ve yüzde 25’ine sahip olan ABD’li Templeton grubu anlaşarak şirketin bütün hisselerini Hanzade Doğan Boyner'de toplandı.
Hepsiburada'nın tüm hisseleri Hanzade Doğan Boyner'de toplandı

ABD’de Nasdaq borsasında halka arza hazırlanan hepsiburada.com’un şirketi D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nde yönetimsel değişiklik yapıldı. Hepsiburada.com'un kurucusu Hanzade Doğan Boyner, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürmeye devam edecek.

Doğan Ailesi ve ABD’li Templeton’un yönetimindeki hepsiburada.com’un sahibi D-Market Elektronik Hizmetler şirketinde bir hisse değişimi gerçekleşti. ABD’li Templeton yüzde 25’lik hissesini sattı ve yatırımdan çekildi. Doğan Ailesi de paylarını aile üyesi Hanzade Doğan Boyner’e devretti. Dolayısıyla Doğan Ailesi’nden Hanzade Doğan Boyner, hepsiburada.com’un tek sahibi oldu.

Bu yıl 21’inci yılını kutlayan hepsiburada’nın 33 milyon üyesi ve 9 milyon aktif müşterisi bulunuyor. Şirketin değeri de milyar dolar sınırını aşmış durumda. Templeton önemli bir yatırımından çayrılırken, ABD’de Nasdaq Borsası için bütün hisseler Hanzade Doğan Boyner’de toplanmış oldu.

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