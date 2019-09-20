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Her 11 saniyede bir anne ya da bebek ölüyor

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BM, dünyada her 11 saniyede bir anne ya da bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Veriler, anne ve bebek ölümlerinin son 17 yılda düşüş gösterdiğini de ortaya koydu.
Her 11 saniyede bir anne ya da bebek ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM), çocuklar ve gebelik sırasında görülen anne ölümlerinde küresel çapta düşüş yaşandığını açıkladı. İlgili raporda aktarılan veriler, doğum esnasında ve gebelikte oluşan komplikasyonlar sonucu ölen kadınların sayısının üçte bir oranda düştüğünü ortaya koyuyor. Buna göre anne adayı ölümleri, 2000 yılında 451 bin iken, bu rakam 2017'de 295 bine geriledi.

2000'lerin başından bu yana beş yaş altı çocuklar arasında görülen ölümlerin de dünya çapında yarı yarıya azalarak, yılda 5,3 milyona düştüğü belirtildi. Bu ölümlerin yarısı bebekler doğduktan sonrak henüz ilk ayında gerçekleşti. Ayrıca söz konusu verilere göre geçtiğimiz yıl günde yaklaşık 7 bin yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

Açıklanan bilgiler, ölüm vakalarının ciddi oranda düşüşe geçtiğine işaret etse de hala günde yaklaşık 800 kadının gebelik ya da doğum sırasında öldüğüne işaret ediyor.

Küresel olarak hamile kadın ve bebek ölümlerinde düşüş görülse de ölümlerin arttığı 13 ülke olduğu saptandı. Bu ülkeler arasında iç savaşın yaşandığı Suriye ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela da yer alıyor.

Hamile ölümleri Afrika'da 50 kat fazla

BM doğumun güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için hizmete erişimde yaşanan eşitsizliğe dikkat çekti. Durumun özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinde çok ağır olduğu belirtiliyor. Gelir düzeyinin yüksek olduğu ülkelere kıyasla hamile ölümlerinin bu bölgedeki ülkelerde 50 kat fazla olduğu, ayrıca fakir ülkelerde bebeklerin ölümle karşı karşıya kalma ihtimalinin 10 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor. BM'nin verilerine göre bölgede her 13 çocuktan biri beşinci doğum gününü görmeden hayatını kaybediyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde 196 çocukta bir olarak gerçekleşiyor. 

"Doğum her 11 saniyede bir aileye trajedi getiriyor"

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada herkese erişilebilir ve yüksek kalitede sağlık hizmetinin sunulduğu ülkelerde anne ve bebeklerin sağ kaldığına dikkat çekti.

UNICEF'ten (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Henrietta Fore ise mutluluk veren bir olay olan doğumun her 11 saniyede bir aileye trajedi getirdiğine dikkat çekti. Fore, "Annelere yardımcı olacak becerikli eller, temiz su, yeterli gıda, temel ilaç ve aşılar ölüm ile yaşam arasındaki farkı belirleyebiliyor" dedi. UNICEF yetkilisi ayrıca hayatları kurtarmak için sağlık sistemlerine yatırım çağrısında bulundu.

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