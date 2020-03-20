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"Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor" dedi; koyununun altını çocuk bezi ile bağladı

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"Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor" dedi; koyununun altını çocuk bezi ile bağladı
"Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor" dedi; koyununun altını çocuk bezi ile bağladı

Dünyayı saran yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı Türkiye'de de çeşitli önlemler alındı. Osmaniye'de bir vatandaş, koyununun altına çocuk bezi bağladı.

Türkiye-Osmaniye'de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı, 'Nazlı' isimli koyununun altını çocuk bezi ile bağladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor. Koyunum çevreyi kirletmesin diye altını bez ile bağladım" dedi.

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