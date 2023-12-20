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SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Herzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

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İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un ülkesinin yeni bir geçici ateşkese hazır olduğunu söylemesinin ardından Hamas lideri İsmail Haniye, daha önceki geçici ateşkese de arabuluculuk yapan Mısır'a gitti.
Herzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Reuters'ın aktardığına göre bugün Kahire'ye giden Haniye, Mısırlı yetkililerle görüşmelerinin İsrail-Hamas savaşındaki gelişmelere odaklanacağını söyledi. Birçok uzman, Katar'da yaşayan Haniye'nin Mısır'a gitmesini, müzakerelerde ilerleme kaydedilebileceğinin bir işareti olarak niteledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, salı günü büyükelçilerle bir araya geldiği toplantıda, "İsrail, rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya ve daha çok yardıma hazır" dedi. 

Herzog, insani ara sinyalini, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisinin arttığı bir dönemde verdi. 

ABD merkezli haber sitesi Axios'un aktardığına göre İsrail, Katar aracılığıyla Hamas'a İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında en az bir haftalık ateşkes önerdi. Haber sitesine konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv'in bu kez kadınların yanı sıra 60 yaş üst erkeklerle hasta ve yaralıların da bırakılmasını talep ettiğini söyledi. 

Hamas ve İsrail'in Katar'la Mısır aracılığında Kasım sonunda vardığı bir haftalık ateşkeste Hamas 86 kadın ve çocuk rehine; İsrail de 240 Filistinli kadın ve çocuk tutuklu serbest bırakmıştı. 

Salı günü Reuters'a konuşan diplomatik girişimler hakkında bilgilendirilmiş bir kişi, "Farklı tekliflerin değerlendirilmesi ve müzakere edilmesi konusunda görüşmeler olumlu geçiyor. Ancak hemen bir anlaşmaya ulaşılması beklenmiyor" dedi. 

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