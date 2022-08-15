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Hindistan ve Pakistan arasında bölünen ailelerin birleşme umudu

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Hindistan ve Pakistan'ın bölünmesiyle parçalanan aileler hala yeniden birleşmenin hayalini kuruyor
Hindistan ve Pakistan arasında bölünen ailelerin birleşme umudu

Hindistan ve Pakistan’ın bölünmesinin ardından geçen 75 yılda, Ali Hasan Bekai ve Abid Hasan Bekai kardeşler, iki ailenin yeniden birleşme özleminin yerini almayan görüntülü görüşmeler dışında birbirini görmenin yolunu bulamıyor.

1947’de Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan eden her iki ülkede Bekai kardeşler gibi parçalanan binlerce aile var.

Yeni Delhi’deki Abid Hasan Reuters’a yaptığı açıklamada, “Onlara dokunamadığım için üzgünüm” diyerek, kardeşi Ali Hasan ve ailesinin Karaçi’de görmesinin güzel olduğunu ancak bunun “sarılma, dokunma, el sıkışma ve konuşma” ile kıyaslanamayacağını söyledi.

Müslüman çoğunluklu Pakistan dün günü bağımsızlığını kutlarken, ezeli rakibi Hindistan da bugün bağımsızlık gününü kutluyor.

Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia’dan aktardığı habere göre Ali Hasan ve Abid Hasan aileleri en son sekiz yıl önce Yeni Delhi’de bir araya geldi. Her iki kardeş, iki ailenin defalarca görüşmeye çalıştığını ancak vize taleplerinin her iki tarafça da reddedildiğini söyledi.

Pakistan ve Hindistan, bağımsızlıktan bu yana, tam olarak iddia ettikleri tartışmalı Himalaya bölgesi Keşmir için üç kez savaştı. İki ülke arasındaki gerginlik Pakistan ve Hindistan’ın her ülkenin hava sahasına savaş uçağı gönderdiği 2019 yılında zirve yaptı.

Birleşik Krallık’ın II. Dünya Savaşı'ndan sonra küçülmesi sırasında “Britanya Hindistanı” bölünerek iki yeni devlet kurulması, katliamlarla gölgelenen iki taraflı kitlesel göçlere yol açtı.

Bölünme, yaklaşık 15 milyon insanın din temelinde yeni bir ülkeye yerleşmek için evlerinden ayrılmasına yol açarken, bağımsız tahminler 1947'deki bölünme döneminde din eksenli Hindu-Müslüman çatışmalarında bir milyondan fazla kişinin öldürüldüğünü gösteriyor.

Bölünme sıkıntısını yaşayanlar arasında en mutlu gün ve hüzünlü anlarında birbirinin yanında olamayan Bekai ailesi de var. Ali Hasan’ın, annesi ve kız kardeşinin Yeni Delhi’deki cenaze törenlerine katılmasına izin verilmedi.

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