Hindistan'da çiftçiler, 'yağışların artması için' kurbağaları evlendiriyor (VİDEO)

Hindistan'da bazı çiftçiler, Muson yağmurlarının artması ve ürünlerinde daha çok verim için bazı kurbağaları evlendirdi.

Hindistan'ın çeşitli köylerinde yaşayan çiftçiler, iki kurbağa arasındaki evliliğin, mahsulleri için iyi olan muson yağmurlarını tetikleyebileceğine inanıyor.

Hindistan'ın Tripura eyaletinde yaşayan yerliler, Muson mevsimi öncesinde 'yağmur tanrısını memnun etmek için' birkaç çift kurbağayı evlendirdi.

Konuyla ilgili yayınlanan bir videoda, 'damat kurbağaya' turuncu, 'gelin kurbağaya' ise eflatun renkte giysi giydirildiği ve düğünlerde gelinin süslenmesi için kullanılan 'vermillion' uygulandığı görüldü.

Ülkede Temmuz 2019'da Madhya Pradesh eyaletinde yine aynı gerekçeyle kurbağalar evlendirilmiş, ancak daha sonra aralıksız yağmaya başlayan yağmurların durması için de boşanmışlardı.

#Watch| Frogs married off in #Tripura to please rain god



Two toads were married performing all the rituals from bath in pond or river to new dresses, exchange of garlands, and applying of vermilion (sindoor). pic.twitter.com/aK9kPOYl7D