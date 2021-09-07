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Hindistan'da yarasa kaynaklı Nipah virüsü alarmı

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.
Hindistan'da yarasa kaynaklı Nipah virüsü alarmı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

The Sun'da yer alan habere göre  Hindistan'ın Kerala kentinde 12 yaşındaki bir çocuk yarasa kaynaklı Nipah virüsüyle enfekte olduktan sonra hayatını kaybetti.

Polis, çocuğun evinin etrafındaki alanı kordon altına aldı ve Malappuram ve Kannur'da alarm durumuna geçildi.

Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

Kerala sağlık bakanı Veena George, enfeksiyonun Cumartesi günü Ulusal Viroloji Enstitüsü (NIV) tarafından doğrulandığını söyledi.

Dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri

12 yaşındaki çocuk geçen hafta yoğun ateşle hastaneye kaldırılmış, durumu hafta sonu daha da kötüleşmiş ve hayatını kaybetmişti.

Nipah, COVID-19'dan 75 kat daha ölümcül olduğu için dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar daha önce, şiddetli beyin şişmesi, kusma ve nöbetler gibi semptomlarla ortaya çıkan virüsün, potansiyel olarak bir pandemiyi tetikleyebileceği konusunda uyarmıştı.

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